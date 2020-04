Alle nove squadre in testa ai gironi della serie D, sarà concessa la promozione diretta in serie C nonostante il caos legato all’emergenza Coronavirus nel caso in cui non dovesse ripartire il campionato. Per i ripescaggi invece, l’idea è quella di basare le graduatorie in base al criterio della media punti come riporta “Foggiacalciomania.com”. Il Savoia è la quarta miglior squadra dell’intera serie D per media punti (2,15). Pertanto, se gli organi federali decidessero di convalidare tutte le gare disputate fino allo stop ai campionati, il Savoia (2,15) sarebbe in seconda posizione alle spalle dell’Ostiamare (2,19) e davanti a compagini blasonate quali Foggia (2,08) e Campobasso (2,00). Se invece la FIGC decidesse di stilare la graduatoria uniformando il numero di partite disputate nei vari gironi – fermandosi quindi alla 24^ giornata – il Savoia risulterebbe in assoluto la miglior seconda classificata della Serie D con una media punti di 2,21 lasciandosi alle spalle l’Ostiamare (2,13) e il Foggia (2,13).