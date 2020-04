Il mondo del calcio è in attesa di informazioni dal Governo per capire se sarà possibile riprendere i campionati o no. In serie D, come riporta “Solosavoia.it”, una delle ipotesi al vaglio sarebbe quello di far disputare i play-off tra le prime quattro di ogni girone in gare di andata e ritorno. In queste modo, si giocherebbero Palermo-FC Messina e Savoia-Giugliano. «Siamo in attesa delle decisioni. Certo giocare almeno altre 4 gare per decidere chi passerebbe alla C o meno potrebbe rappresentare una soluzione di campo, forse anche facile ma certamente non senza insidie» – ha dichiarato Renato Mazzamauro -.