Il presidente del Savoia, Massimo Mazzamauro, ha parlato a “Solosavoia.it” in merito all’ipotesi playoff in serie D: «Giocare gli spareggi senza concludere la regular season non mi sembra giusto. Non lo è per il Palermo che da primo in classifica si troverebbe a doversi giocare la promozione in tre partite, non lo trovo giusto per noi che avremmo tentato in tutti i modi di raggiungere il primo posto nelle gare che restano. Ecco perché sono convinto di portare avanti la nostra idea, che tra l’altro ho letto condivisa anche da Pergolizzi, di consentire il passaggio di categoria alle prime due».