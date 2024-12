Serie D: il Siracusa domina, inciampa la Scafatese. Risultati finali e classifica aggiornata del Girone I

Il 2024 si chiude con l’ultima giornata dell’anno e dell’andata per il girone I di Serie D, segnando momenti chiave per le squadre in lizza per la promozione e la salvezza. Il Siracusa continua a volare alto, mantenendo saldamente la testa della classifica grazie a una vittoria convincente per 3-0 contro l’Igea Virtus.

La sorpresa piacevole della stagione, il Sambiase, continua a scrivere la propria favola calcistica vincendo 2-0 contro l’Akragas ad Agrigento, consolidando il secondo posto con una distanza di quattro punti dalla capolista. Tuttavia, la giornata non è stata altrettanto positiva per la Scafatese, che ha rallentato il proprio passo pareggiando 0-0 in trasferta contro il Ragusa, risultato che li ha fatti scivolare al terzo posto.

Subito dietro, troviamo la Reggina che, pur avendo una partita in meno, si è imposta con un solido 2-0 sulla Sancataldese, rimanendo così in lizza per le posizioni di vertice. Altri risultati di rilievo includono il pareggio senza reti tra Paternò e Vibonese, e un entusiasmante 2-3 a favore del Nissa in trasferta contro il Licata.

Ecco i risultati completi della 17ª giornata:

Akragas 0-2 Sambiase

Acireale 2-1 Locri

Enna 0-0 Pompei

Paternò 0-0 Vibonese

Reggina 2-0 Sancataldese

Siracusa 3-0 Igea Virtus

Ragusa 0-0 Scafatese

Sant’Agata 0-0 Castrumfavara

Licata 2-3 Nissa

Classifica aggiornata Serie D:

Siracusa – 39 punti

Sambiase – 35 punti

Scafatese – 33 punti

Reggina – 32 punti *

Vibonese – 30 punti

Paternò – 24 punti

Nissa – 24 punti

Enna – 21 punti

Pompei – 20 punti

Locri – 20 punti

Igea Virtus – 20 punti

Castrumfavara – 20 punti *

Ragusa – 19 punti

Sancataldese – 18 punti

Acireale – 18 punti

Sant’Agata – 15 punti

Licata – 12 punti

Akragas – 10 punti