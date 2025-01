Serie D: Siracusa sconfitto in rimonta dal Sambiase. La Scafatese vince ad Acireale. Risultati finali e classifica aggiornata del Girone I

La 18ª giornata del girone I di Serie D ha segnato l’inizio del 2025 con risultati sorprendenti che hanno riscosso l’attenzione generale. Il big match tra Siracusa e Sambiase ha visto gli ospiti ribaltare la partita con un decisivo uno-due all’ora di gioco, superando l’iniziale vantaggio di Racine Ba del Siracusa. Questo successo porta il Sambiase a soli un punto dalla capolista Siracusa, intensificando la competizione in vetta alla classifica.

Altri risultati rilevanti includono una vittoria al cardiopalma per la Scafatese, che ha strappato i tre punti ad Acireale con un gol al 90’+11, e una dominante vittoria della Reggina, che ha superato l’Igea Virtus con un 4-1, mantenendosi in lotta per le prime posizioni con una partita in meno. Anche la Vibonese ha impressionato con un netto 4-0 contro la Nissa.

Risultati Serie D, 18ª giornata

Domenica 5 gennaio

Ore 14.30

Akragas-Locri 2-2

Acireale-Scafatese 1-2

Enna-Castrumfavara 0-0

Paternò-Pompei 1-0

Reggina-Igea Virtus 4-1

Siracusa-Sambiase 1-2

Vibonese-Nissa 4-0

Ore 15.00

Licata-Sancataldese 2-0 (in corso)

Sant’Agata-Ragusa 2-2

Classifica Serie D

Siracusa 39

Sambiase 38

Scafatese 36

Reggina 35*

Vibonese 33

Paternò 27

Nissa 24

Enna 22

Castrumfavara 21*

Locri 21

Pompei 20

Igea Virtus 20

Ragusa 20

Sancataldese 18*

Acireale 18

Sant’Agata 16

Licata 12*

Akragas 10