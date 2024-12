Serie D: il campionato sbarca su “Vivo Azzurro TV”, piattaforma streaming della FIGC

Novità importantissima per la Serie D. A partire da domenica 5 gennaio 2025, la Serie D sarà trasmessa in diretta su Vivo Azzurro TV, la piattaforma OTT della FIGC. Verrà tramesso un match live ogni domenica, a partire dalla prima giornata di ritorno del campionato.

Si tratta si una novità importante che permetterà al campionato di avere una visibilità ben più ampia di quella avuta negli anni precedenti. Il programma prevede diciassette partite di campionato, insieme a tutte le finali, tra cui la Poule Scudetto, la Coppa Italia, e poi Under 19 e Juniores Cup, il tutto in modalità completamente gratuita. La prima partita in diretta sarà la sfida tra Siracusa e Sambiase, girone I, prevista per le 14.30 del 5 gennaio. Per accedere ai contenuti basta scaricare l’app di Vivo Azzurro TV, disponibile su App Store e Google Play Store, e registrarsi gratuitamente.