In data odierna, infatti, la società del Marsala Calcio, attraverso il proprio legale, avv. Tommaso Picciotto, ha presentato ricorso al collegio di garanzia del CONI nel tentativo che venga fatta giustizia con il riottenimento della serie D. Nel caso in cui, invece, tutto rimanesse invariato, come stabilito dall’ultimo Consiglio Federale FIGC con la promozione delle prime in classifica e con le ultime quattro spedite in Eccellenza, continuerebbe la battaglia legale del sodalizio marsalese formulando ricorso questa volta al TAR.