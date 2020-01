Sono state diffuse le designazioni arbitrali della 22a giornata del girone I di Serie D. Palermo-FC Messina è stata affidata a Dario Francesco della sezione di Ostia Lido. Il fischietto sarà coadiuvato da Andrea Zezza di Ostia Lido e Massimiliano Starnini di Viterbo. Tra le curiosità, in Savoia-Cittanovese emerge la presenza dell’assistente Alessandro Antonio Boggiani, presente nella terna arbitrale della sfida tra Palermo e Savoia, quando fu annullato un gol a Ricciardo per fuorigioco (dubbio). In foto, le designazioni arbitrali di tutti i match.