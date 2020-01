L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’anima rosanero dell’FC Messina. Sono tre i palermitani che vestono giallorosso: i giovanissimi Brunetti e Correnti, e l’attaccante Carbonaro. Brunetti, classe 2000 di proprietà della Leonzio, terzino in grado di giocare su entrambe le corsie, ha collezionato fin qui 18 presenze. Correnti, di Misilmeri, si è dimostrato un autentico jolly: mezzala, esterno destro, mancino, all’occorrenza trequartista o seconda punta. Lo scorso anno militava nella Primavera del Palermo e nel vivaio rosanero ha fatto tutta la trafila. Chi non ha certo bisogno di presentazioni è invece il bomber Paolo Carbonaro, trent’anni, 10 gol in campionato e 2 in Coppa Italia in questa stagione. Non vede il campo dall’ 8 dicembre, quando dopo aver segnato contro il Marina di Ragusa è stato espulso rimediando 2 giornate di squalifica. Poi un infortunio che lo ha costretto a fermarsi, e solo questa settimana è tornato a disposizione.