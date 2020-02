Al termine della 23ª giornata del campionato di Serie D girone I, sono state rese note le decisioni da parte del Giudice Sportivo. Decisioni che hanno punito tre club del girone, rispettivamente Roccella, Marina di Ragusa e San Tommaso.

SOCIETA’

AMMENDA

Euro 1.500,00 e diffida ROCCELLA

Per avere propri sostenitori nel corso della gara;

– intonato cori offensivi all’indirizzo della Terna e di tutta l’associazione arbitrale;

– lanciato numerosi sputi all’indirizzo all’indirizzo di un A.A. il quale veniva inoltre fatto oggetto anche di espressioni gravemente offensive e triviali. Sanzione così determinata anche in ragion della recidiva di cui al CU 57

Euro 1000,00 MARINA DI RAGUSA

Per avere, al termine della gara, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, avvicinato il Direttore di gara, rivolgendogli espressioni ingiuriose. Tale condotta si protraeva fino all’interno dello spogliatoio arbitrale per oltre 5 minuti rendendo necessario l’intervento di un dirigente e delle Forze dell’Ordine per farlo allontanare.

Euro 400,00 SAN TOMMASO CALCIO

Per avere persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, rivolto espressioni minacciose all’indirizzo dei componenti la squadra avversaria a loro arrivo presso la zona degli spogliatoi. Tale condotta generava un clima di tensione che rendeva necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine.