Il Palermo domenica ospiterà il Biancavilla. Le due squadre, dopo essersi affrontate in Coppa Italia e in campionato, si troveranno di fronte per la terza volta in stagione. In vista della gara, la nostra redazione ha intervistato l’attaccante Alessandro Aloia. Queste le sue dichiarzioni:

Domenica il Biancavilla sarà ospite del Palermo, come vi state preparando?

«Noi sappiamo benissimo che domenica affronteremo una partita molto tosta. Il Palermo è il Palermo, con questa categoria non c’entra nulla. Ci stiamo preparando nei minimi dettagli, andremo a Palermo e cercheremo di fare la nostra partita. Gare come queste non capita di affrontarle tutti gli anni, sappiamo benissimo che sarà una sfida difficile e tosta. Le motivazioni vengono da sole. il Palermo è una grande squadra».

In vista della gara di domenica state studiando i punti di forza, ma soprattutto i punti deboli del Palermo per metterlo in difficoltà?

«Il mister Mascara la sta studiando al meglio. Sappiamo quali sono i punti di forza del Palermo e quei pochi punti deboli che ha. Noi siamo giovani e stiamo cercando di toglierci qualche soddisfazione. Domenica andremo al “Barbera” per fare la nostra partita cercando di portare il risultato a casa».

C’è un calciatore del Palermo che fa più paura e che temete maggiormente?

«Diciamo che di giocatori importanti in quella squadre ce ne sono tanti. Non sarebbe giusto nemmeno dire un nome in particolare perché ogni singolo giocatore non c’entra niente con questa categoria».