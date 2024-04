Serie D, Forlì-Victor San Marino: ululati razzisti nei confronti di un calciatore ospite

Stando a quanto riportato da Il Resto del Carlino nel corso del secondo tempo della sfida Forlì-Victor San Marino, match della 31ª giornata del campionato di Serie D (Girone D), alcuni spettatori presenti nella tribuna del ‘Tullo Morgagni’ hanno apostrofato con ululati di chiaro stampo discriminatorio un giocatore della formazione ospite: Serigne Abdou, esterno offensivo classe 2005.

La stessa società del Forlì tramite una dichiarazioni del presidente Gianfranco Cappelli si è discostata dai fatti: “Esprimo il totale dissenso e distacco dall’episodio di razzismo che si sarebbe verificato sugli spalti dello stadio Morgagni. Siamo infatti pronti a ricordare negli annali la giornata come una domenica di festa. La bella vittoria della squadra in campo affiancata da una splendida cornice, con la gradinata ospiti invasa da oltre 300 bambini e genitori in rappresentanza della scuole elementari coinvolte nel progetto Euronics – Forlì nelle scuole”.