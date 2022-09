Arriva la composizione definitiva del girone I, dopo la sentenza del Tar del Lazio che ha bocciato la richiesta del Giarre relativamente alla sospensione dell’esclusione dal campionato decisa dagli organismi sportivi, è la seguente: Canicattì, Castrovillari, Catania, Città di Acireale, Città di S.Agata, Cittanova, Lamezia Terme, Licata, Locri, Mariglianese, Paternò, Ragusa, Real Aversa, San Luca, Sancataldese, Santa Maria Cilento, Trapani, Vibonese.

Il via è previsto domenica 18 settembre. Tre le soste durante la stagione: 25 dicembre, 1 gennaio e 12 marzo 2023 per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla prossima edizione della Viareggio Cup. Per quanto riguarda i turni infrasettimanali, in due occasioni coinvolgeranno tutti i gironi: 21 dicembre e 6 aprile 2023. La seconda giornata è stata spostata a mercoledì 28 settembre, per evitare la coincidenza con le elezioni politiche.

Fissati, infine, gli orari dal 4 settembre si gioca alle 15, per passare alle 14.30 il 30 ottobre. Ritorno alle 15 dal 26 marzo, mentre dal 14 maggio il fischio d’inizio sarà alle ore 16.