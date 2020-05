Giorno decisivo per la Serie D, oggi dovrebbero essere ufficiali i verdetti per quanto riguarda il campionato dilettantistico. Alle 11 si riunirà il Consiglio Federale per decretare, con ogni probabilità, la promozione delle prime di ogni girone, tra cui anche il Palermo. Tuttoseried.com ha fatto il punto della situazione in merito al Consiglio Federale, di seguito quanto scritto dalla testata giornalistica:

“E’ il giorno delle ufficialità, o almeno così dovrebbe essere. Tra meno di un’ora – esattamente dalle 11 – si riunirà il Consiglio di Lega per stabilire i verdetti nei campionati dilettantistici. Ovviamente riflettori puntati principalmente sulla serie D, con le prime dei nove gironi che sono in attesa di poter brindare al salto di categoria. E su questo difficilmente ci saranno colpi di scena. Sarà serie C per Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo. Con ogni probabilità saranno ufficializzate le retrocessioni in Eccellenza, punto che potrebbe creare caos. Il presidente Sibilia è stato categorico: “Faremo accuratamente le nostre valutazioni, nessuno o pochi potranno essere scontenti. Sarà difficile, ma valuteremo tutte le questioni. Il buon senso prevarrà, questo è certo da quando ci sono io. Noi siamo stati coloro che il 23 febbraio abbiamo fermato i primi campionati, non giochiamo dalla prima settimana del mese di Marzo. La nostra decisione è stata coerente con il momento in cui si è andata ad affermare la tragedia del Covid-19. Abbiamo sempre voluto ragionare in ottica di sistema: sempre pronti a fare proposte, sempre presenti al tavolo della Federazione e del Governo”.