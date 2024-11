Serie C: vittoria casalinga per il Pineto contro la Pianese. La classifica aggiornata del Girone B

Vittoria importante per il Pineto, che supera la Pianese con il punteggio di 1-0 nella gara valida per il Girone B di Serie C.

I padroni di casa hanno trovato il gol decisivo già al 12′ grazie a Chakir, bravo a capitalizzare un’ottima occasione con un tiro che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Dopo il vantaggio, il Pineto ha gestito bene la partita, mantenendo alta l’attenzione difensiva e limitando le opportunità della Pianese.

Gli ospiti hanno provato a spingere nella ripresa alla ricerca del pareggio, ma senza riuscire a creare occasioni realmente pericolose per impensierire la retroguardia abruzzese.

Tre punti preziosi per il Pineto, che continua a consolidare la propria posizione in classifica, mentre la Pianese dovrà analizzare quanto accaduto per ripartire nei prossimi impegni.

Ecco la classifica aggiornata del Girone B:

Pescara – 36

Ternana – 33

Entella – 33

Torres – 29

Vis Pesaro – 26

Arezzo – 25

Pianese – 24

Campobasso – 23

Pineto – 23

Gubbio – 21

Rimini – 21

Carpi – 18

Perugia – 18

Lucchese – 17

SPAL – 17

Ascoli – 15

Pontedera – 13

Milan U23 – 12

Sestri Levante – 12

Legnago Salus – 9