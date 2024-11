Serie C: finisce 1-1 tra Feralpisalò e Alcione Milano. La classifica aggiornata del Girone A

Termina in parità il match tra Feralpisalò e Alcione Milano, valido per il Girone A di Serie C. La gara, equilibrata e combattuta, si è conclusa sul punteggio di 1-1.

L’Alcione Milano era passato in vantaggio al 10′ grazie a Marconi, abile a sfruttare un’azione corale per battere il portiere avversario. Dopo il gol, gli ospiti hanno gestito il gioco per gran parte della gara, resistendo agli attacchi della Feralpisalò.

La reazione dei padroni di casa è arrivata nella ripresa, culminando con il gol del pareggio firmato da Di Molfetta al 77′. Il suo tiro preciso ha riportato in equilibrio il risultato, dando vita a un finale di gara intenso ma senza ulteriori reti. Un punto a testa per due squadre che continuano la loro lotta in un campionato sempre più avvincente.

Padova – 41

L.R. Vicenza – 37

FeralpiSalò – 32

Trento – 29

Alcione Milano – 29

Atalanta U23 – 26

Lumezzane – 25

Novara – 24

Renate – 24

AlbinoLeffe – 21

Virtus Verona – 20

Lecco – 19

Giana Erminio – 18

Pergolettese – 16

Arzignano – 15

Caldiero Terme – 15

Pro Patria – 15

Pro Vercelli – 15

Union Clodiense – 9

Triestina – 6