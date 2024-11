Serie C Girone B: Pineto avanti all’intervallo sulla Pianese

Si è concluso il primo tempo tra Pineto e Pianese, match valido per il Girone B di Serie C. I padroni di casa sono in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Chakir al 12′.

Il Pineto ha iniziato la partita con determinazione, trovando presto il gol grazie a un’azione incisiva culminata con la conclusione vincente di Chakir, che ha battuto il portiere avversario con precisione. Dopo il vantaggio, la squadra abruzzese ha gestito il possesso palla cercando di mantenere il controllo del gioco, pur concedendo qualche spazio alle ripartenze della Pianese, che però non ha creato particolari pericoli.

Con il secondo tempo ancora da giocare, la Pianese tenterà di rimettere in equilibrio il risultato, mentre il Pineto cercherà di difendere il vantaggio e magari allungare le distanze. Una gara ancora aperta che promette emozioni nella ripresa.