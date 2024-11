Serie C Girone A: Feralpisalò in svantaggio contro l’Alcione Milano dopo i primi 45′

Si è concluso il primo tempo della sfida tra FeralpiSalò e Alcione Milano, valida per il Girone A di Serie C. Gli ospiti sono in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Marconi al 10′.

La partita, giocata a ritmi equilibrati, ha visto l’Alcione Milano approfittare di un’iniziale disattenzione difensiva della FeralpiSalò per portarsi avanti. Marconi ha finalizzato con precisione, regalando ai milanesi un vantaggio prezioso.

Nonostante lo svantaggio, la FeralpiSalò ha cercato di reagire con alcune incursioni offensive, ma senza riuscire a impensierire seriamente la difesa avversaria. L’Alcione, dal canto suo, ha gestito il gioco con ordine, cercando di mantenere il controllo del possesso palla.

Tutto aperto in vista del secondo tempo, dove i padroni di casa cercheranno di ribaltare il risultato per evitare una sconfitta interna.