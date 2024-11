Lucchese, in arrivo Luigi Conte come dg. Nel 2019 era al Palermo con i Tuttolomondo

La Lucchese è pronta a voltare pagina con un nuovo tassello nella sua struttura dirigenziale. Nella giornata di oggi, infatti, il club toscano annuncerà ufficialmente l’ingaggio di Luigi Conte come nuovo direttore generale. Una scelta che porta con sé esperienza e una profonda conoscenza del mondo calcistico e gestionale.

Luigi Conte non è nuovo al panorama calcistico italiano. Oltre a essere un affermato consulente finanziario e presidente dell’ANASF (Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari), vanta già una lunga carriera dirigenziale nel calcio. Nel suo curriculum figurano esperienze significative, tra cui due periodi al Monterosi, un passaggio al Palermo nel 2019 sotto la controversa gestione Tuttolomondo, in collaborazione con Fabrizio Lucchesi, e una parentesi come direttore generale dell’Imolese nel 2022, anche se durata solo pochi mesi.

L’arrivo di Conte rappresenta un ulteriore passo verso il consolidamento della struttura societaria della Lucchese, che punta a coniugare competenza gestionale e ambizione sportiva. Il nuovo direttore generale avrà il compito di lavorare fianco a fianco con lo staff tecnico e dirigenziale per garantire stabilità e risultati sul campo. I tifosi attendono con interesse il suo insediamento e i primi passi operativi, sperando che questa nomina segni un nuovo capitolo positivo nella storia del club.