Novara: l’ex rosa Lo Monaco sollevato dall’incarico di direttore generale

Il Novara ha deciso di sollevare dall’incarico di direttore generale del club, l’ex dirigente tra le altre del Palermo Pietro Lo Monaco. La decisione è arrivata dopo la spaccatura emersa nel corso del Consiglio d’Amministrazione di lunedì, a renderlo noto è stato lo stesso club mediante il seguente comunicato:

“Novara Football Club comunica di aver sollevato dall’incarico di direttore generale il sig. Pietro Lo Monaco. Lo ringraziamo per il suo prezioso contributo e per la dedizione dimostrata dal suo arrivo lo scorso dicembre. Auspichiamo al sig. Lo Monaco i migliori successi professionali per il futuro”.