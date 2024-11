Serie C: vittoria esterna per il Pescara di Baldini, a Gubbio finisce 1-2. Vince anche il Carpi. La classifica aggiornata del Girone B

Il Pescara conquista tre punti importanti in casa del Gubbio, vincendo per 2-1. La gara si è accesa nel secondo tempo, con gli ospiti che sono passati in vantaggio grazie al gol di Merola al 61′. Ferraris ha poi raddoppiato al 73′, mettendo la partita in discesa per i biancazzurri. Il Gubbio ha accorciato le distanze nel recupero con Rocchi al 91′, ma non è riuscito a completare la rimonta.

I risultati finali del Girone B:

Gubbio-Pescara 1-2

Legnago Salus – Carpi 1-3

La classifica aggiornata:

Pescara – 39 punti

Ternana – 33 punti

Entella – 33 punti

Torres – 29 punti

Vis Pesaro – 29 punti

Arezzo – 25 punti

Pianese – 24 punti

Campobasso – 23 punti

Pineto – 23 punti

Gubbio – 21 punti

Rimini – 21 punti

Carpi – 21 punti

Perugia – 18 punti

Lucchese – 17 punti

Spal – 17 punti

Ascoli – 15 punti

Pontedera – 13 punti

Milan U23 – 12 punti

Sestri Levante – 12 punti

Legnago Salus – 9 punti