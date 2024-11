Serie C: la Cavese pareggia col Catania grazie a Fella. Al “Massimino” finisce 1-1. La classifica aggiornata del Girone C

Catania e Cavese si dividono la posta in un match combattuto, terminato 1-1. I siciliani sono passati in vantaggio al 26′ grazie a Stroppa, ma nel secondo tempo l’ex rosanero Giuseppe Fella ha riportato la gara in equilibrio con un gol al 74′. Entrambe le squadre hanno provato a trovare la vittoria nei minuti finali, ma il risultato è rimasto invariato.

Ecco la classifica aggiornata del Girone C

Benevento – 34 punti

Audace Cerignola – 30 punti

Monopoli – 28 punti

Crotone – 26 punti

Picerno – 25 punti

Catania – 25 punti

Potenza – 25 punti

Avellino – 25 punti

Giugliano – 24 punti

Sorrento – 24 punti

Trapani – 24 punti

Altamura – 22 punti

Cavese – 21 punti

Foggia – 18 punti

Latina – 17 punti

Casertana – 16 punti

ACR Messina – 13 punti

Turris – 11 punti

Juventus U23 – 8 punti

Taranto – 3 punti