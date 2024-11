Serie C: Renate e Trento si dividono la posta in palio, 1-1 il finale. La classifica aggiornata del Girone A

Al termine di una gara equilibrata, Renate e Trento si spartiscono i punti con un pareggio per 1-1. La partita è stata sbloccata nel primo tempo dal gol di Delcarro al 35′, ma nella ripresa Di Carmine ha trovato il pareggio per il Trento al 57′. Entrambe le squadre hanno cercato il colpo decisivo, ma il risultato non è cambiato fino al triplice fischio.

Ecco la classifica aggiornata:

Padova – 41 punti

L.R. Vicenza – 37 punti

FeralpiSalò – 32 punti

Trento – 30 punti

Alcione Milano – 29 punti

Atalanta U23 – 26 punti

Lumezzane – 25 punti

Renate – 25 punti

Novara – 24 punti

AlbinoLeffe – 22 punti

Virtus Verona – 20 punti

Lecco – 20 punti

Giana Erminio – 18 punti

Pergolettese – 16 punti

Arzignano – 15 punti

Caldiero Terme – 15 punti

Pro Patria – 15 punti

Pro Vercelli – 15 punti

Union Clodiense – 9 punti

Triestina – 9 punti