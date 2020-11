Sono appena state diramate le formazioni ufficiali del match tra Virtus Francavilla e Casertana, sfida valida per la 9^ giornata di serie C Girona C. Di seguito le scelte dei due allenatori:

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Crispino; Delvino, Caporale, Sparandeo; Giannotti, Franco, Castorani, Ekuban, Nunzella; Perez, Mastropietro. A disp.: Costa, Calcagno, Panmbianchi, Celli, Carella, Tchetchoua, Di Cosmo, Buglia, Puntoriere. All.: Trocini





CASERTANA (4-3-2-1): Avella; Hadziosmanovic, Buschiazzo, Carillo, Setola; Izzillo, Bordin, Icardi; Cavallini, Varesanovic; Cuppone. A disp.: Dekic, Zivkovic, Ciriello, Longobardo, Polito, Valeau, De Lucia, Santoro, Matese, De Sarlo, Petito. All.: Guidi