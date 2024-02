Serie C, UFFICIALE: ammenda e due punti di penalizzazione per l’Alessandria

Le classifiche di Serie C potrebbero subire delle modifiche per via di alcune penalità che potrebbero riguardare alcune società a causa di mancati pagamenti degli stipendi. In queste ore la FIGC ha pubblicato una nota ufficiale nella quale annuncia che l’Alessandria è stata sanzionata con due punti di penalizzazione:

“Nell’ambito di due diversi procedimenti, il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato con 2 punti di penalizzazione in classifica e un’ammenda di 2.000 euro l’Alessandria (Girone A di Serie C) a seguito di violazioni di natura amministrativa.

Il TFN, nell’ambito dei due procedimenti, ha sanzionato anche con l’inibizione di un mese e 15 giorni complessivi il rappresentante legale del club piemontese, Andrea Molinaro”.

La formazione piemontese si ritrova ultima in classifica con 15 punti.