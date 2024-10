Serie C: Trapani pirotecnico 5-1 sull’Audace Cerignola. Pari in extremis per il Catania a Foggia. Risultati finali e classifica aggiornata del Girone C

Le partite del Girone C di Serie C hanno regalato grandi emozioni, con ribaltamenti in extremis e vittorie nette.

Foggia 2-2 Catania

Il Foggia sembrava in pieno controllo della partita contro il Catania, portandosi sul 2-0 grazie a una doppietta di Tascone. Il centrocampista ha sbloccato il match al 39′ e si è ripetuto al 51′, mettendo i pugliesi in una posizione di grande vantaggio. Tuttavia, il Catania non ha mollato e ha accorciato le distanze all’87’ con un gol di Inglese. In pieno recupero, al 90’+4′, Di Gennaro ha trovato il gol del pareggio, regalando agli etnei un punto preziosissimo in extremis.

Juventus U23 0-3 Avellino

L’Avellino ha conquistato una vittoria netta contro la Juventus U23 con un rotondo 0-3. Rigione ha sbloccato il risultato al 31′, dando il via al successo degli irpini. L’Avellino ha poi raddoppiato all’83’ con Vano, e al 92′ Mutanda ha chiuso definitivamente la partita con il gol del 3-0, sigillando una prestazione di grande autorità.

Trapani 5-1 Audace Cerignola

Dominio totale del Trapani che ha travolto l’Audace Cerignola per 5-1. La squadra siciliana ha messo subito in discesa la gara, portandosi sul 3-0 nei primi 38 minuti grazie ai gol di Silvestri (7′), Bifulco (16′) e Fall (38′). Lescano ha ulteriormente ampliato il vantaggio segnando il 4-0 al 48′. L’Audace Cerignola ha accorciato con Miguel Angel al 76′, ma al 90′ Celiento ha messo a segno il definitivo 5-1, concludendo una partita a senso unico.

Ecco la classifica aggiornata del Girone C:

Benevento 22

Catania 18

Audace Cerignola 18

Trapani 17

Monopoli 17

Giugliano 17

Picerno 16

Avellino 16

Potenza 15

Sorrento 13

Turris 11

Foggia 10

Cavese 10

Altamura 10

Crotone 8

Casertana 8

ACR Messina 8

Latina 7

Taranto 6

Juventus U23 6