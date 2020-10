Sono state rese note le designazioni arbitrali della 3^ giornata del Girone C di Serie C. Nell’ordine per ogni partita direttore di gara, assistenti e quarto uomo:

GIRONE C

CATANIA – JUVE STABIA

Nicolo’ Marini

Trieste

Francesco Valente

Roma 2

Amir Salama

Ostia Lido

Francesco Cosso

Reggio Calabria

CATANZARO – PAGANESE

Daniele Virgilio

Trapani

Fabrizio Aniello Ricciardi

Ancona

Markiyan Voytyuk

Ancona

Davide Di Marco

Ciampino

CAVESE – BARI

Andrea Colombo

Como

Alberto Zampese

Bassano del Grappa

Andrea Torresan

Bassano del Grappa

Luca Angelucci

Foligno

POTENZA – CASERTANA

Simone Galipo’

Firenze

Antonio Severino

Campobasso

Marco Carrelli

Campobasso

Mario Vigile

Cosenza

TERNANA – PALERMO

Matteo Gualtieri

Asti

Andrea Niedda

Ozieri

Gianluca D’Elia

Ozieri

Eduart Pashuku

Albano Laziale

TURRIS – VITERBESE

Giorgio Vergaro

Bari

Davide Stringini

Avezzano

Ciro Di Maio

Molfetta

Michele Di Cairano

Ariano Irpino

VIRTUS FRANCAVILLA – VIBONESE

Simone Taricone

Perugia

Francesco Romano

Isernia

Ferdinando Pizzoni

Frattamaggiore

Marco Acanfora

Castellammare di Stabia