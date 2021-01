Sono state rese note le formazioni ufficiali di Ternana-Monopoli, match valido per la 18^ giornata del campionato di serie C Girone C. Di seguito le scelte dei due allenatori:

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Salzano; Proietti, Palumbo; Partipilo, Vantaggiato, Furlan; Raicevic. A disp.: Vitali, Damian, Ferrante, Torromino, Russo, Suagher, Ndir, Onesti, Paghera, Peralta, Laverone, Bergamelli. All.: Lucarelli.





Monopoli (3-5-2): Menegatti; Giosa, Riggio, Nicoletti; Tazzer, Piccinni, Vassallo, Paolucci, Zambataro; Soleri, Starita. A disp.: Oliveto, Giorno, Arena, Sales, Fusco, Marilungo, Currarino, Samele, Lombardo, Guiebre. All.: Scienza.