La Ternana è sempre più capolista del campionato di Serie C Girone C. I rossoverdi di Lucarelli hanno liquidato con un sonoro 5-1 la Casertana, allungando in classifica sul Bari. A mettere a segno le reti per le fere sono stati Furlan, Raicevic e la doppietta di Partipilo, inutile la rete di Konate per i campani.