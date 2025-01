Serie C: Ternana avanti 2-0 all’intervallo sul Gubbio. I risultati parziali del Girone B

Nel Girone B di Serie C, la Ternana ha mostrato la propria forza in casa contro il Gubbio, chiudendo il primo tempo con un solido vantaggio di 2-0. I rossoverdi hanno aperto le marcature con Cicarelli, che ha portato la squadra in vantaggio, e poco prima dell’intervallo, Romeo ha raddoppiato, consolidando la posizione di forza della sua squadra. Nel frattempo, il match tra Pescara e Rimini si è concluso sullo 0-0 al termine del primo tempo, con entrambe le squadre che hanno mostrato solidità difensiva ma non sono riuscite a sfondare. Anche Sestri Levante e Pontedera hanno mantenuto il tabellino pulito, chiudendo la prima parte della gara senza reti, lasciando tutto aperto per il secondo tempo.

