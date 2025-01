Serie C Girone C: Picerno avanti 0-1 sulla Casertana dopo i primi 45′

Nel Girone C, la sorpresa della giornata viene dal Picerno, che è riuscito a portarsi in vantaggio contro la Casertana grazie a un gol di Guerra al 35′. Il Picerno, che ha viaggiato fino in Campania per questo incontro, ha sfruttato al meglio le sue opportunità, mettendo a segno una prestazione efficace e chiudendo il primo tempo in vantaggio. La Casertana, d’altra parte, dovrà cercare di ribaltare il risultato nella ripresa per evitare una sconfitta casalinga che potrebbe pesare nel loro percorso in campionato.

