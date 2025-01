Serie C: Renate sconfitto in casa dall’Alcione Milano. La classifica aggiornata del Girone A

Termina la gara del Girone A di serie C.

Nel Girone A, il Renate ha subito una sconfitta casalinga per 0-1 contro l’Alcione Milano. Il match è stato deciso da un gol di Palombi al 27′ minuto, che ha permesso agli ospiti di portare a casa tre punti preziosi. Questa vittoria potrebbe essere cruciale per le aspirazioni di salvezza dell’Alcione Milano, mentre il Renate dovrà riflettere su come invertire questa tendenza negativa.

Padova – 57

LR Vicenza – 47

FeralpiSalò – 39

Atalanta U23 – 37

Alcione Milano – 35

Trento – 34

Renate – 34

Novara – 32

AlbinoLeffe – 32

Lumezzane – 31

Virtus Verona – 27

Arzignano – 26

Giana Erminio – 24

Lecco – 24

Pro Vercelli – 23

Pergolettese – 21

Triestina – 19

Pro Patria – 18

Caldiero Terme – 16

Union Clodiense – 11