Sono terminati i match della dodicesima giornata di ritorno di Serie C con fischio d’inizio alle ore 17.30. Nel Girone B netta vittoria del Padova sulla Feralpisalò con un poker, il Gubbio ribalta e fa suo il derby con il Perugia, pari senza gol tra Imolese e Legnago, scoppiettante tra Cesena e Matelica. Successo anche per il Sudtirol sul Modena. Nel Girone C rocambolesco secondo tempo tra Teramo e Ternana: Fere subito avanti, poi due gol biancorossi, quindi gli umbri travolgenti con tre reti.

Di seguito tutti i risultati:





> Girone B

Cesena-Matelica 2-2

8′ Bortolussi (C), 23′ Caturano (C), 41′ Volpicelli (M), 74′ Franchi (M)

Gubbio-Perugia 3-2

3′ Murano (P), 69′ e 74′ Signorini (G), 87′ Pellegrini (G), 91′ Angella (P)

Imolese-Legnago 0-0

Padova-Feralpisalò 4-0

8′ Chiricò, 27′ Ronaldo, 66′ Della Latta, 79′ Ronaldo

Sudtirol-Modena 2-0

11′ Voltan, 22′ Casiraghi

> Girone C

Teramo-Ternana 2-4

47′ Falletti (TR), 52′ Santoro (TE), 53′ Costa Ferreira (TE), 56′ Partipilo (TR), 62′ Palumbo (TR), 72′ Falletti (TR)