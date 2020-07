Un nuovo clamoroso scandalo ha colpito il mondo del calcio italiano. Nel mirino è finito il comportamento sospetto di un arbitro in occasione di una partita del campionato di Serie C in questa stagione. Nel dettaglio secondo quanto riporta “Repubblica”, la gara al centro delle attenzioni degli inquirenti è quella tra Virtus Verona e Gubbio, andata in scena il 12 gennaio e sospesa per un sospetto infortunio dell’arbitro.

Il nome del direttore di gara è quello di Luigi Catanoso, della sezione di Reggio Calabria. La partita è stata sospesa sul risultato di 1-0, mentre i bookmakers registravano flussi di scommessa sull’esito opposto. Le puntate arrivano dalla Calabria e la sospensione del match avrebbe permesso agli scommettitori di recuperare la somma giocata. Il fascicolo è nelle mani della Procura di Roma e l’arbitro si è dichiarato estraneo ai fatti.