Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Potenza ha reso noto che, a causa della positività al Coronavirus di due calciatori, la gara con la Turris è stata posticipata alle ore 18 di domenica 8 novembre. Ecco il comunicato:

“Il Potenza Calcio rende noto che, a seguito della positività al Covid-19 di due calciatori, emersa nella giornata di ieri 6 novembre 2020, ha tempestivamente effettuato – nella serata di venerdì – un ciclo di tamponi, il quale ha riportato esito negativo per tutti gli altri componenti del gruppo squadra.





La Società ha informato le Autorità competenti attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore, predisponendo la quarantena per i due casi di positività e l’isolamento fiduciario per tutto il resto del gruppo squadra. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dell’evoluzione della situazione.

Pertanto, preso atto dell’istanza presentata dalla società Potenza ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Turris-Potenza, in programma domenica 8 Novembre 2020, Stadio “Amerigo Liguori”, Torre del Greco, abbia inizio alle ore 18.00, anziché alle ore 15.00″.