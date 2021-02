Ad un passo dal rinvio di Potenza-Ternana. Stamattina alcuni addetti al campo, come riporta “Calcioternano.it”, sono scesi al Viviani per liberare il terreno dalla neve, caduta a partire dalla notte. Essendo un sintetico di ultima generazione non è possibile utilizzare gli spalaneve poiché il rischio concreto, come ci è stato spiegato dall’ufficio stampa lucano, è di rovinare il campo.

Sono dunque iniziati i lavori per liberarlo, attraverso delle pale, nel corso della mattinata. Tuttavia la precipitazione ha continuato ad insistere vanificando gli sforzi profusi. Si attendono dunque le valutazioni del commissario della Lega ed il sopralluogo previsto.





A meno di novità dell’ultimo minuto la gara, con tutta probabilità, verrà rinviata soprattutto perchè è attesa un’intensificazione della precipitazione nevosa.