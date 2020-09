Manca ormai meno di un mese all’inizio della nuova stagione calcistica di serie C ed è dunque arrivato il tempo delle promozioni per i direttori di gara. Come riportato da “TuttoC.com”, nella Can C arriva Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno che raggiunge la veterana Maria Marotta: Ferrieri Caputi ha 30 anni, da 5 arbitra in serie D, è ricercatrice della fondazione Adapt e dottoranda all’Università di Bergamo. Nel prossimo campionato di terza serie ci saranno anche 5 assistenti arbitrali: Lucia Abruzzese, Veronica Martinelli, Giulia Tempestilli, Tiziana Trasciatti e Veronica Vettorel.

A livello dirigenziale invece ecco Silvia Tea Spinelli, ex arbitro, che farà parte della Commissione designatrice della Can C, un innesto che ha scatenato l’entusiasmo del Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli: “Per noi tutto questo è motivo di orgoglio, la conferma dell’importanza della formazione che rappresentiamo. Benvenute a Silvia Tea Spinelli e a Maria Sole Ferrieri Caputi. Auguri a tutte le altre per una grandissima stagione”.