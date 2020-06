Arriva la penalizzazione. Pienamente annunciata e da scontarsi nella stagione in corso, ma irrilevante ai fini della classifica finale.

Il Catania è stato sanzionato dal Tfn con due punti in meno in graduatoria per inadempienze Covisoc relativo al mancato pagamento degli stipendi ai tesserati nel bimestre gennaio-febbraio.

Nella classifica finale di Serie C, così come determinata con i coefficienti correttivi stabiliti dalla Figc, i rossazzurri restano al sesto posto con 55,53 punti, con oltre due lunghezze di vantaggio sul Catanzaro, sesto a quota 53,27.

Due punti in meno anche alla Casertana, che scende al quattordicesimo posto con 46,13 punti evitando comunque i play out, e uno per il Siena nel girone A.

In B -1 per il Trapani, agganciato al penultimo posto dal Cosenza con 24 punti.