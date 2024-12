Serie C: pari senza reti tra Pescara e Ternana. L’Entella batte il Milan U23. Risultati finali e classifica aggiornata del Girone B

Sono finite le gare del Girone B di serie C.

Arezzo Conquista Tre Punti Vitali contro il Campobasso

In una sfida serrata, l’Arezzo ha tratto il massimo da una rete di Pattarello al 56′, superando il Campobasso per 1-0. Con questo risultato, l’Arezzo raccoglie punti preziosi per la classifica, mentre il Campobasso riflette su un’altra occasione mancata.

Entella Ribalta il Milan U23 in un Match Avvincente

Dopo un inizio equilibrato, l’Entella ha preso il comando al 52′ con un gol di Guiu. Il Milan U23 ha risposto con il pareggio di Zeroli al 70′, ma la gioia è durata poco: cinque minuti più tardi, Corbari ha messo a segno il gol vittoria per l’Entella, portando il risultato finale a 2-1.

Pescara e Ternana Non si Fanno Male: Finisce 0-0

Nel Girone B della Serie C, Pescara e Ternana hanno chiuso il match con un pareggio a reti bianche. Nonostante i tentativi da entrambe le parti, nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via del gol. Il risultato lascia entrambi i club a riflettere su cosa migliorare per trasformare le occasioni create in reti nei prossimi incontri.

Pescara – 41 punti

Ternana – 41 punti

Entella – 41 punti

Vis Pesaro – 35 punti

Arezzo – 35 punti

Torres – 33 punti

Rimini – 28 punti

Campobasso – 25 punti

Pineto – 25 punti

Ascoli – 25 punti

Pianese – 24 punti

Carpi – 24 punti

Perugia – 22 punti

Gubbio – 22 punti

Pontedera – 20 punti

Lucchese – 19 punti

SPAL – 19 punti

Milan U23 – 19 punti

Sestri Levante – 16 punti

Legnago Salus – 13 punti