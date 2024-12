Serie C: il Padova batte il Trento in trasferta. La Pergolettese batte la Pro Vercelli. Risultati finali e classifica aggiornata del Girone A

Terminano le gare del Girone A di Serie C.

Ecco i risultati finali:

Albinoleffe si Impone con Autorevolezza sul Caldiero Terme

L’Albinoleffe ha ottenuto una solida vittoria per 2-0 in trasferta contro il Caldiero Terme. Il match si è sbloccato nel secondo tempo con un gol di Fossati al 53′. Il Caldiero Terme ha avuto l’opportunità di pareggiare dal dischetto, ma il rigore è stato fallito al 69′. Pochi minuti dopo, Mustacchio ha raddoppiato per l’Albinoleffe, sigillando il risultato al 75′.

Vittoria al Fotofinish per la Pergolettese contro la Pro Vercelli

Una rete nei minuti di recupero ha regalato alla Pergolettese una vittoria estremamente preziosa contro la Pro Vercelli. Il gol decisivo è stato segnato al 94′, consentendo alla squadra di casa di aggiudicarsi i tre punti in una partita altrimenti equilibrata e combattuta.

Giana Erminio e Vicenza si Annullano a Vicenda: 0-0 all’Esordio

La Giana Erminio ha ospitato il Vicenza in un incontro che si è concluso senza reti, con entrambe le squadre che hanno mostrato solide difese ma sono mancate di incisività in attacco. Il pareggio a reti inviolate riflette una battaglia equilibrata a centrocampo, con poche occasioni da gol create da entrambi i lati.

Padova Mantiene il Vantaggio a Trento Grazie a Liguori

Il Padova ha portato a casa i tre punti in trasferta contro il Trento, grazie a un gol nel primo tempo di Liguori al 19′. La squadra ospite ha gestito il vantaggio con esperienza, limitando gli attacchi del Trento e assicurandosi una vittoria importante per 1-0 che rafforza la loro posizione in classifica.

Padova – 54 punti

LR Vicenza – 44 punti

FeralpiSalò – 36 punti

Atalanta U23 – 35 punti

Renate – 34 punti

Alcione Milano – 32 punti

Albinoleffe – 31 punti

Trento – 30 punti

Novara – 28 punti

Lumezzane – 27 punti

Arzignano – 25 punti

Virtus Verona – 24 punti

Lecco – 24 punti

Pergolettese – 21 punti

Giana Erminio – 21 punti

Pro Vercelli – 19 punti

Pro Patria – 18 punti

Caldiero Terme – 16 punti

Triestina – 13 punti

Union Clodiense – 11 punti