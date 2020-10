Di seguito le formazioni ufficiali del match tra Paganese e Ternana, valido per la seconda giornata del girone C di serie C:

PAGANESE (3-5-2): Fasan; Sbampato, Schiavino, Cigagna; Carotenuto, Benedetti, Bonavolontà, Onescu, Squillace; Guadagni, Diop.

In panchina: Campani, Bovenzi, Mattia, Sirignano Esposito, Di Palma, Perazzolo, Bramati, Scarpa, Mendicino, Isufaj, Cesaretti.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Suagher, Diakitè, Mammarella; Kontek, Damian; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato.

In panchina: Vitali, Laverone, Russo, Bergamelli, Ndir, Proietti, Argento, Raicevic, Peralta, Torromino.

Arbitro: Vigile (Cosenza).