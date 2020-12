Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, la Lega Pro ha reso noto che il match tra Carpi e Feralpisalò, gara valida per la 17^ giornata del campionato di serie C Girone B, è stato rinviato a data da destinarsi per via delle numerose positività al Coronavirus riscontrate all’interno del club emiliano

“La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto – dell’istanza documentale presentata in data 19.12.2020 dalla società Carpi; – della comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica – Azienda USL Modena pervenuta in 19.12.2020, nella quale si evidenzia la “presenza di un cluster di Covid-19 all’interno del “Gruppo squadra” del Carpi Fc, con un totale di 19 casi confermati, di cui 10 segnalati in data 18/12/2020 e ulteriori 9 in data 19/12/2020”; – della successiva comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica – Azienda USL Modena pervenuta in data odierna, nella quale “Si conferma che è tuttora presente un cluster di Covid-19 all’interno del “Gruppo squadra” del Carpi Fc”; in dipendenza di quanto sopra dispone che la gara Carpi-Feralpisalò, in programma mercoledì 23 dicembre 2020, Stadio “Sandro Cabassi”, Carpi, venga rinviata a data da destinarsi”.