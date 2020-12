Intervenuto ai microfoni di “TuttoMonza.it”, Giuseppe Bellusci, difensore del Monza, si è espresso così dopo la sconfitta in casa del Pescara:

«Il bello del calcio è questo, quello di cancellare e ribaltare una sconfitta come quella di Pescara, brutta e al 90′, dopo un grande secondo tempo in 10 uomini fatti veramente bene da grande squadra, il calcio ci da la fortuna di dimenticare e di fare un’ottima prestazione e vincere subito la partita contro l’Ascoli.





La gara con l’Ascoli? Ascoli è casa mia, è la squadra del mio cuore e che tifo, la città che mi ha cresciuto e dove sono nato calcisticamente e la porterò sempre nel mio cuore, però quando gioco non penso a queste cose, cerco sempre di fare bene per il Monza e per i miei compagni.

Il campionato di Serie B credo sia il campionato più difficile al mondo, ne è la prova ogni settimana quando tutti danno un risultato per scontato poi non è cosi. Il campionato è equilibrato e aperto fino alla fine, dobbiamo cercare di perdere meno punti possibili e di mantenere sempre l’asticella alta e fare sempre risultato contro chiunque, dare continuità».