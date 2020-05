Secondo quanto riporta “Notiziario Calcio”, ecco qui di seguito un focus sulla zona “calda” dei tre gironi di Serie C.

Girone A

Gozzano retrocesso

Play out:

Pergolettese-Pianese

Giana Erminio-Olbia

Girone B

Alma Juventus Fano retrocesso

Play out:

Ravenna-Rimini

Imolese-Arzignano Valchiampo

Girone C

Rieti retrocesso

Rende retrocesso (poiché ha 14 punti in meno del Picerno)

Bisceglie retrocesso (poiché ha 9 punti in meno della Sicula Leonzio)