Si rende noto che le sotto indicate gare saranno trasmesse in diretta su Eleven in modalità OTT e su SKY in modalità pay per view.

SABATO 9 GENNAIO 2021 – 18a GIORNATA DI ANDATA





GIRONE A

CARRARESE – JUVENTUS U23 Ore 15.00 Eleven OTT Sky Sport 253

GIRONE B

CESENA – SUDTIROL Ore 15.00 Eleven OTT Sky Sport 254

FERALPISALÒ – SAMBENEDETTESE Ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 252

GIRONE C

CAVESE – PALERMO Ore 14.30 Eleven OTT Sky Sport 252

TERAMO – AVELLINO Ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 253

DOMENICA 10 GENNAIO 2021 – 18a GIORNATA DI ANDATA

GIRONE A

RENATE – PRO SESTO Ore 12.30 Eleven OTT Sky Sport 254

ALESSANDRIA – COMO Ore 15.00 Eleven OTT Sky Sport 255

PIACENZA – PRO VERCELLI Ore 15.00 Eleven OTT Sky Sport 254

GROSSETO – PISTOIESE Ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 254

GIRONE B

PADOVA – CARPI Ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 255

RAVENNA – AREZZO Ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 256

GIRONE C

CASERTANA – CATANIA Ore 12.30 Eleven OTT Sky Sport 255

BARI – TURRIS Ore 15.00 Eleven OTT Sky Sport 256

SABATO 16 GENNAIO 2021 -19 a GIORNATA DI ANDATA

GIRONE A

LUCCHESE – RENATE Ore 15.00 Eleven OTT Sky Sport 253

PRO PATRIA – ALESSANDRIA Ore 15.00 Eleven OTT Sky Sport 252

GIRONE B

AREZZO – CESENA Ore 15.00 Eleven OTT Sky Sport 254

MANTOVA – TRIESTINA Ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 252

GIRONE C

AVELLINO – CAVESE Ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 253

DOMENICA 17 GENNAIO 2021 – 19 a GIORNATA DI ANDATA

GIRONE A

JUVENTUS U23 – PIACENZA Ore 12.30 Eleven OTT Sky Sport 253

OLBIA – GROSSETO Ore 12.30 Eleven OTT Sky Sport 252

COMO – NOVARA Ore 15.00 Eleven OTT Sky Sport 252

GIRONE B

SAMBENEDETTESE – PADOVA Ore 15.00 Eleven OTT Sky Sport 253

CARPI – RAVENNA Ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 252

GIRONE C

PALERMO – VIRTUS FRANCAVILLA Ore 12.30 Eleven OTT Sky Sport 254

CATANIA – FOGGIA Ore 15.00 Eleven OTT Sky Sport 254

BISCEGLIE – BARI Ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 253

PAGANESE – CASERTANA Ore 17.30 Eleven OTT Sky Sport 254