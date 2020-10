Alle 20:45 andranno in scena due gare del girone C di Serie C. Ecco le formazioni ufficiali:





JUVE STABIA (4-3-3): Tomei; Codromaz, Troest, Mulé, Rizzo; Vallocchia, Bovo, Scaccabarozzi; Fantacci, Bubas, Mastalli. A disp.: Lazzari, Maresca, Garattoni, Allievi, Romero, Orlando, Berardocco, Guarracino, Golfo, Volpicelli, Oliva. – Allenatore: Pasquale Padalino.

CAVESE (4-3-3): Bisogno; Tazza, Marzupio, De Franco, Semeraro; Zedadka, Migliorini, Esposito; Nunziante, Vivacqua, De Paoli. A disp.: D’Andrea, Matino, Ricchi, Favasuli, De Rosa, Cuccurullo, De Luca, Montaperto, Oviszach, Cannistrà, Pompetti, Senesi – Allenatore: Giacomo Modica.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Gavazzi, Gentile, Germinio; Kalombo, , Raggio Garibaldi, Rocca, Di Masi; Curcio, Dell’Agnello. A disp: Di Stasio, Vitale, Aramini, Pompa, Ndiaye, Vitale, Morrone, Dell’Agnello, Tascini, Moreschini, Balde. All.: Marchionni.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Dossena, Miceli, Rizzo; Ciancio, Burgio, De Francesco, D’Angelo, Aloi; Berdardotto, Santaniello.

A disp: Pane, Pizzella, Adamo, Maniero, Nikolic, Errico, Silvestri M., Fella, Rocchi, Bruzzo, Mariconda, Tito. All.: Braglia