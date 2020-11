Sono state diffuse le designazioni arbitrali per la 9a giornata del girone C di Serie C.

Palermo-Catania è stata affidata a Luca Zufferli. Il fischietto di Udine sarà coadiuvato dagli assistenti Dario Garzelli di Livorno e Francesco Santi di Prato. Il quarto uomo sarà Francesco Cosso di Reggio Calabria.





In basso l’elenco completo: