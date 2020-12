Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 16^ giornata del campionato di serie C. Ecco gli abbinamenti del girone C:

GIRONE C

Bari – Avellino: Marco Ricci di Firenze (Buonocore-Pragliola. IV Ufficiale: Longo)

Casertana- Viterbese: Paolo Bitonti di Bologna (Ricciardi-Vitale. IV Ufficiale: Vergaro)

Catanzaro – Juve Stabia: Adalberto Fiero di Pistoia (Castro-Giuggioli. IV Ufficiale: Madonia)

Paganese . Monopoli: Filippo Giaccaglia di Jesi (Lazzaroni-Miniutti. IV Ufficiale: Saia)

Potenza – Catania: Paride Tremolada di Monza (Pappagallo-Dell’Olio. IV Ufficiale: Cascone)

Teramo – Cavese: Michele Giordano di Novara (Giorgi-Martinelli. IV Ufficiale: Campobasso)

Ternana – Turris: Daniele Perenzoni di Rovereto (Di Giacinto-Basile. IV Ufficiale: Collu)

Vibonese – Palermo: Gino Garofalo di Torre Del Greco (Stringini-Vettorel. IV Ufficiale: Di Cairano)

Virtus Francavilla – Bisceglie: Matteo Centi di Viterbo (Munerati-Franco. IV Ufficiale: Monesi)

RIPOSA: Foggia