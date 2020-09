Attraverso una nota ufficiale, sono state rese note le decisioni del giudice sportivo al termine della prima giornata del campionato di serie C. Ecco il comunicato:

“Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute del 28 e 29 Settembre 2020 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COMOTTO MARCO (FERMANA) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo

POLIDORI ALESSANDRO (IMOLESE) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

D’AMBROSIO DARIO (SAMBENEDETTESE) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PARKER SEAN (PRO PATRIA)

CICCONI MANUEL (COMO)

ALCIBIADE RAFFAELE (JUVENTUS U23)

BARTOLOMEI DIEGO (LUCCHESE)

TOUNKARA TOUNKARA MAMADOU (VITERBESE)”.