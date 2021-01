Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 18 Gennaio 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MIGNANELLI DANIELE (MODENA) perché, al termine della gara, tentava di colpire con pugni e schiaffi tesserati della squadra avversaria, impedito dall’intervento di dirigenti della società.





CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’IN AMMONIZIONE (X INFR)

GIORICO DANIELE (TRIESTINA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

SARAO MANUEL (CATANIA)

GRECO LEANDRO (SÜDTIROL )

MEUCCI MATTEO (LUCCHESE)

GIANDONATO MANUEL (OLBIA)

ARRIGONI MAROCCO ANDREA (TERAMO)

DIAKITE SALIM (TERAMO)